الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة اسرائيلية تحكم بالمؤبد على 4 أسرى من حركة حماس

محكمة اسرائيلية تحكم بالمؤبد على 4 أسرى من حركة حماس
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر "عوفر"، اليوم الثلاثاء، أحكامًا مؤبدة بحق أربعة من الأسرى الفلسطينيين بعد إتهامهم بقتل جندي قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة عام 2019.

العالم - فلسطين

وذكر موقع "سيروغيم" العبري، أن المحكمة حكمت على الأسير أحمد عصافرة بالسجن الفعلي المؤبد بالإضافة إلى 25 سنةً وتعويضات بقيمة 1.5 مليون شيقل بعد إدانته بقتل الجندي "دافير سوريك" قرب مستوطنة "ميجدال عوز"، مع أفراد خليته.

وقال الموقع: إن عصافرة كان قائد خلية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتلت الجندي.

وحُكم على عناصر الخلية الثلاثة الآخرين بالسجن المؤبد أيضًا، وهم: قاسم عصافرة، وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عامًا، ونصير عصافرة وُحكم عليه بالسجن الفعلي المؤبد بالإضافة إلى 20 سنة، واتهمتهما المحكمة بالاشتراك الفعلي في عملية الطعن التي تسببت بمقتل الجندي المذكور.

كما حكم على عضو رابع في الخلية، لم يشترك في العملية، بالسجن المؤبد و15 سنة، بعد إدانته بـ"التسبب بقتل الجندي بالتآمر".

روابط ذات صلة

حماس: نرفض التعهد للوسطاء بعدم التصعيد مقابل الانتهاكات الاسرائيلية

عشرات المستوطنين بينهم المتطرف يهودا غليك يقتحمون المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي

تنويه سفير الكيان الصهيوني في باكو لإلهام علييف !

رئيس البرلمان الليبي يدعو إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت

البنزين في الولايات المتحدة يصعد إلى مستوى تاريخي

محكمة اسرائيلية تحكم بالمؤبد على 4 أسرى من حركة حماس

ماذا تضمنت رسالة قائد الثورة الشفهية إلى البابا فرانسيس؟