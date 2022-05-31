محكمة اسرائيلية تحكم بالمؤبد على 4 أسرى من حركة حماس

العالم - فلسطين

وذكر موقع "سيروغيم" العبري، أن المحكمة حكمت على الأسير أحمد عصافرة بالسجن الفعلي المؤبد بالإضافة إلى 25 سنةً وتعويضات بقيمة 1.5 مليون شيقل بعد إدانته بقتل الجندي "دافير سوريك" قرب مستوطنة "ميجدال عوز"، مع أفراد خليته.

وقال الموقع: إن عصافرة كان قائد خلية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتلت الجندي.

وحُكم على عناصر الخلية الثلاثة الآخرين بالسجن المؤبد أيضًا، وهم: قاسم عصافرة، وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عامًا، ونصير عصافرة وُحكم عليه بالسجن الفعلي المؤبد بالإضافة إلى 20 سنة، واتهمتهما المحكمة بالاشتراك الفعلي في عملية الطعن التي تسببت بمقتل الجندي المذكور.

كما حكم على عضو رابع في الخلية، لم يشترك في العملية، بالسجن المؤبد و15 سنة، بعد إدانته بـ"التسبب بقتل الجندي بالتآمر".