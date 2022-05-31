حمود: وضوح الفكرة عند الامام الخميني (قده) ميزه عن بقية الحركات الاسلامية

العالم - ضيف وحوار

العالم: كيف قرأت هذا الفكر وهذه المسيرة والمسار للامام الراحل الخميني (قده)؟

حمود: لابد من الحديث عما قبل الامام الخميني للحديث عن الامام ، نحن ابناء حركة اسلامية كانت تطمح لاعادة الدولة او الخالفة او الحكم الاسلامي في بلاد المسلمين وتحرير فلسطين وما الى ذلك وهذا موجود عند موجود عند علماء ودعاة منذ اوائل القرن العشرين وبنظرة سريعة الى كل التحارب التي هدفت الى هذه الاهداف الكبرى كان عندها نقص في الفهم من جهة ونقص في الاداء وبالتالي لم يصل لحد منهم الى شيء من الاهداف لا على صعيد اقامة دولة اقليمية في مكان ما ولا على صعيد اختراق الحواجز المذهبية والحدود الجغرافية بين المسلمين الا قليلا. على صعيد احياء التدين حصل حيث كانت هناك جهات متنقنة الا استجلاب المسلمين ودفعهم للمساجد وللعبادات اما نقل هذه العبادات وهذه الحياة الدينية المحض الى فعل سياسي حقيقي لم يحصل ، وعندما انطلق الامام الخميني (قده) وتحدث مباشرة ايران وفلسطين مباشرة تحدث عن حكم اسلامي في اواخر القرن العشرين رغم التقدم العلمي وان العالم كان يتقاسمه الراسمالية والشيوعية لم يكن الاسلام مطروحا كحل شد النظر والافهام لهذا الفهم المتقدم وهذا الفهم المميز الذي جمع والدمج بين الاسلام والحياة السياسية او للدفع للاسلام والمسلمين للحياة السياسية المعاصرة. ثم ظهر انه متميز بامور كبرى حيث جعل علاقته مع الاخرين حول البرنامج السياسي.

واضاف ان هناك حركات اسلامية معينة كان من المستحيل للشخص ان يتعامل مع الشيوعي او العلماني باعتبار ان المقياس هو التدين، الامام الخميني كان لديه بعد نظر فقال اتفق معهم على البرنامج السياسي ، لذلك حزب توده الشيوعي كان قد سلم القيادة اذا جاز التعبير للامام الخميني وكذلك بعض العلمانيين . جعل البعد الوطني والسياسي هو المقياس للعلاقة ، وهذا ما كانت تعجز عنه الحركات الاسلامية ، ثم بهذا براي هو الاهم حيث حدد العدو وحدد الافة التي هي الاستكبار الامريكي فقد كانت الحركات الاسلامية ضائعة بين اي الخطرين اكبر الشيوعي ام الراس المالي وتقريبا انحرفت ان الخطر الاكبر هو الشيوعي باعتباره يدعو الى الالحاد ولم يستطيعوا ان يميزوا بين النظرة السياسية وبين انتماء العقيدة فبالتالي علميا اصبح كثير من الحركات او الوجود الاسلامي بشكل عام جزء من السياسة الامريكية في المنطقة بحجة محاربة الشيوعية التي كانت تهدف للالحاد . وضوح الفكرة عند الامام الخميني ان امريكا الشيطان الاكبر والاستكبار العالمي ميزه عن بقية الحركات الاسلامية بشكل قاطع.

يتبع..