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سوريا: الغباش يكشف لمسؤول بالصحة العالمية تحديات القطاع الصحي جراء الحصار

سوريا: الغباش يكشف لمسؤول بالصحة العالمية تحديات القطاع الصحي جراء الحصار
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصحة السوري حسن الغباش مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس سبل تعزيز التعاون حول تأمين التجهيزات الطبية وتطوير خدمات الرعاية الصحية.

العالم - سوريا

وأشار الوزير الغباش خلال لقائه غيبريسوس في جنيف إلى الصعوبات التي تواجه سوريا جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية بما فيها القطاع الصحي منوهاً في هذا الإطار بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لسوريا.

واستعرض الوزير الغباش الجهود المبذولة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي ولا سيما جائحة كوفيد19 في ظل الحصار اللاإنساني المفروض على الشعب السوري إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الجائحة عالمياً والمخاطر الصحية التي تلوح في العالم.

وعرض الغباش الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل ومعاناة أبنائه من السياسات والممارسات التمييزية التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية بما فيها الحق بالصحة مؤكداً أهمية اضطلاع المنظمة بمسؤولياتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية تنفيذاً لقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة وتنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي عليها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال.

من جانبه نوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالجهود التي بذلتها سوريا لحماية مواطنيها في مواجهة جائحة (كوفيد19) مؤكداً التزام المنظمة بالاستمرار في توفير الدعم الذي تطلبه سوريا لتعزيز القطاع الصحي وتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها مشيراً إلى اهتمام المنظمة بمتابعة الأوضاع الصحية في الأراضي العربية المحتلة في إطار ولايتها وقراراتها ذات الصلة.

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سوريا: الغباش يكشف لمسؤول بالصحة العالمية تحديات القطاع الصحي جراء الحصار

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