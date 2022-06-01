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زيارة المسؤولين الاسرائيليين للسعودية والتطبيع القريب

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

ما تفسير زيارات المسؤولين الامنيين الاسرائيليين بكثافة للسعودية بهدف التطبيع معها؟

العالم - مع الحدث

هل مهدت الزيارات في السنوات العشر الاخيرة لاستثمارات سعودية في شركات اسرائيلية ؟

ماذا عن التوافق القريب على الخطوط العريضة للمراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير؟

كيف تفسر زيارة بايدن القريبة للمنطقة ومن ضمنها الرياض بعد اتصال بين وزيري الخارجية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي علي مراد، وعضو الحزب المحافظين البريطاني وفيق مصطفى والاكادمي والباحث السياسي عيسى الايوبي.

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