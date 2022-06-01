المركزي الايراني: تسلمنا 7.5 مليار دولار من ايرادات النفط والبتروكيماويات

العالم - ايران

وأضاف" علي صالح آبادي" في المؤتمر السنوي الـ 29 لسياسات النقد والنقد الاجنبي عقد في طهران اول أمس الاثنين- أن تحصيل ايرادات النفط والبتروكيماويات سجل نموا بواقع 3 مليارات صعودا عن مستوى 4.5 مليار دولار المحققة في الفترة المناظرة للسنة الماضية.

وأستطرد أن البنك المركزي والمصدرين للسلع غير النفطية سيرفدون بقوة منصة " نيما " ( مخصصة لبيع المصدرين العملة الاجنبية على المستوردين) وايضا لتوفير العملة اللازمة لتغطية واردات السلع الاساسية.

ولفت المحافظ الى أن عبر منصة نيما و"السوق المتشكلة" المخصصة لعرض النقد الاجنبي تم طرح اكثر من 57 مليار دولار من العملة بهدف تغطية واردات السلع على مدى السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022.