الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف تركي هو الأول من نوعه في ريف عين العرب شمال سوريا

قصف تركي هو الأول من نوعه في ريف عين العرب شمال سوريا
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

قصفت القوات التركية معمل لافارج الفرنسي للاسمنت في ريف عين عرب بريف حلب الشمالي (شمال سوريا).

العالم - سوريا
واوضحت مصادر محلية لقناة العالم ان القصف تركز في محيط ٢ كيلو متر من المعمل الذي يضم قوات حماية امريكية بالقرب من قاعدة خراب عشق التي اعاد الامريكي التمركز فيها ووسع الأتراك من نطاق قصفهم الذي وصل نهاية إلى قرية "الجلبية" الواقعة على أطراف المنطقة.

وبحسب مصادر العالم الخاصة فقد سقطت قذيفة جنوب معمل لافاراج و اثتنين شرق المعمل، وسقطت قذائف في بعض القرى الواقعة شرق معمل لارفاج وصولا لحاجز قرية أبو صرة، واصابة آلية تركس.

كما ان القوات التركية استهدفت محيط قاعدة لما يسمى بالتحالف الدولي في عين العرب وأماكن أخرى في منطقة عون الدادات بريف منبج شمال شرقي حلب، والتي كان فيها قاعدة امريكية

ويعد هذا التصعيد الأول من نوعه الذي تشهده المنطقة، ولم ترد أي معلومات بعد حول حصيلة القصف التركي على عين العرب، وحجم الخسائر البشرية التي تسبب بها القصف، بينما أكدت مصادر محلية أن الأضرار المادية كانت كبيرة جداً، وبأن القصف تسبب بحالة من التخبط الكبير بين مسلحي "قسد" المسيطرين على المنطقة.

روابط ذات صلة

الرئيس التركي يعلن أن قواته ستنتقل إلى مرحلة جديدة بعملياتها شمالي سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. منظمة الصحة العالمية تحذر من آثار كارثية لزراعة وصناعة التبغ على البيئة

هذا ما بحثه وزير الخارجية المصري مع المفوض الأوروبي

الولايات المتحدة تعين دبلوماسيا جديدا في إثيوبيا خلفا لساترفيلد

بلينكن يؤكد عدم استخدام كييف الأسلحة الغربية لمهاجمة روسيا

واشنطن تقر بشنها هجمات إلكترونية ضد روسيا

بالفيديو.. مشروع الـ"اي ون"الاستيطاني لتهجير الآلاف يعود مرةً أخرى للواجهة