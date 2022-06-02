الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تاكيد ايراني صيني على تنفيذ اتفاق الجرائم المنظمة

تاكيد ايراني صيني على تنفيذ اتفاق الجرائم المنظمة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والامن الداخلي "مجيد مير احمدي" ومفوض الامن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية "جينغ جو بينغ"، ضرورة تنفيذ اتفاق التعاون حول مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود.

العالم - إیران

وفي تصريحه خلال اللقاء، نوّه مساعد وزير الداخلية الايراني الى اهمية العلاقات الستراتيجية بين طهران وبكين؛ وضرورة تطوير التعاون حول مكافحة الجرائم المنظمة في اطار الاتفاق الموقع وتنظيم اجتماعات مشتركة بين البلدين لهذا الغرض.

كما اعرب "مير احمدي" عن تقديره لمبادرات الصين بهدف الوقاية والحد من تفشي وباء كورونا.

الى ذلك ثمّن مفوض الامن الخارجي الصيني، دور الجمهورية الاسلامية الايرانية الاقليمي لمكافحة المخدرات والارهاب والجرائم المنظمة؛ مؤكدا على استعداد بكين لتوسيع نطاق التعاون مع طهران في هذا الخصوص.

وأشاد "جو بينغ" خلال اللقاء مع مساعد الداخلية اليوم، بموقف ايران "الدولة التي أرسلت أول شحنة من الأقنعة الواقية ضد فيروس كورنا مع بداية تفشي الوباء إلى الصين".

روابط ذات صلة

"نيويورك تايمز": واشنطن تجبر تايوان على شراء أسلحة مناسبة للمواجهة مع الصين

اجتماع أمريكي صيني في روما لبحث الدعم الصيني لروسيا

شاهد.. تعاون ايراني عراقي للسيطرة على العواصف الترابية

وزير ايراني: تفعيل مذكرة تفاهم سياحية مع طاجيكستان قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تاكيد ايراني صيني على تنفيذ اتفاق الجرائم المنظمة

الرئيس التونسي يعفي 57 قاضيا من مناصبهم

أوليانوف يعلق على مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة

شاهد.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة يعبد

بعد تهديد أردوغان وقصف عين العرب ومنبج.. أكراد سوريا أمام مفترق طرق

استشهاد قيادي في سرايا القدس متأثرًا بإصابته خلال "سيف القدس"