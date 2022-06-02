تاكيد ايراني صيني على تنفيذ اتفاق الجرائم المنظمة

العالم - إیران

وفي تصريحه خلال اللقاء، نوّه مساعد وزير الداخلية الايراني الى اهمية العلاقات الستراتيجية بين طهران وبكين؛ وضرورة تطوير التعاون حول مكافحة الجرائم المنظمة في اطار الاتفاق الموقع وتنظيم اجتماعات مشتركة بين البلدين لهذا الغرض.

كما اعرب "مير احمدي" عن تقديره لمبادرات الصين بهدف الوقاية والحد من تفشي وباء كورونا.

الى ذلك ثمّن مفوض الامن الخارجي الصيني، دور الجمهورية الاسلامية الايرانية الاقليمي لمكافحة المخدرات والارهاب والجرائم المنظمة؛ مؤكدا على استعداد بكين لتوسيع نطاق التعاون مع طهران في هذا الخصوص.

وأشاد "جو بينغ" خلال اللقاء مع مساعد الداخلية اليوم، بموقف ايران "الدولة التي أرسلت أول شحنة من الأقنعة الواقية ضد فيروس كورنا مع بداية تفشي الوباء إلى الصين".