تركيا تقصف ريف الحسكة بقذائف الهاون

العالم - سوريا

وتم القصف بقذائف الهاون مركز ناحية زركان بريف الحسكة وقرى في ريفها الشمالي وهي قريتي محرملة وخضراوي، ومزرعتي بوبي والبك ولا يزال القصف مستمراً.

كما قالت مصادر محلية ان الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له يقصفون محيط القاعدة الروسية شمال تل تمر بريف الحسكة.

وقصف الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له ٨ تجمعات سكنية وقرى بريف تل تمر بريف الحسكة وهي قريتي العبوش والدادرة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان بريف الحسكة ، وقرية تل شنان الآشورية شمال شرق الناحية، وقصر توما يلدا وقرية تل جمعة الآشورية غرب ناحية تل تمر، وقرية الأغيبش والطويلة جنوب غرب الناحية، بالاضافة الى مركز كهرباء تل تمر شمال تل تمر بريف الحسكة.

وأصيب طفل من قرية أم محرملة جراء قصف الجيش التركي على قريته شمال ناحية زركان بريف الحسكة.

من جهة اخرى افادت تنسيقيات المسلحين ان الجيش السوري يقصف بالمدفعية محيط قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي.