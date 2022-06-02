الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تقصف ريف الحسكة بقذائف الهاون

تركيا تقصف ريف الحسكة بقذائف الهاون
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قصف الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له بقذائف الهاون مركز ناحية زركان بريف الحسكة وقرى ومزارع في ريفها الشمالي.

العالم - سوريا

وتم القصف بقذائف الهاون مركز ناحية زركان بريف الحسكة وقرى في ريفها الشمالي وهي قريتي محرملة وخضراوي، ومزرعتي بوبي والبك ولا يزال القصف مستمراً.

كما قالت مصادر محلية ان الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له يقصفون محيط القاعدة الروسية شمال تل تمر بريف الحسكة.

وقصف الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له ٨ تجمعات سكنية وقرى بريف تل تمر بريف الحسكة وهي قريتي العبوش والدادرة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان بريف الحسكة ، وقرية تل شنان الآشورية شمال شرق الناحية، وقصر توما يلدا وقرية تل جمعة الآشورية غرب ناحية تل تمر، وقرية الأغيبش والطويلة جنوب غرب الناحية، بالاضافة الى مركز كهرباء تل تمر شمال تل تمر بريف الحسكة.

وأصيب طفل من قرية أم محرملة جراء قصف الجيش التركي على قريته شمال ناحية زركان بريف الحسكة.

من جهة اخرى افادت تنسيقيات المسلحين ان الجيش السوري يقصف بالمدفعية محيط قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي.

روابط ذات صلة

بعد تهديد أردوغان وقصف عين العرب ومنبج.. أكراد سوريا أمام مفترق طرق

قصف تركي هو الأول من نوعه في ريف عين العرب شمال سوريا

العراق يتسلم 50 داعشيا من سوريا

واشنطن تعلق على عملية تركيا الجديدة في شمال سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى المحاكمة بتهم الفساد

في اتصال هاتفي مع نظيره الارميني؛ رئيس الجمهورية : يجب منع الكيان الصهيوني من التغلغل في المنطقة

التعاون الايراني الطاجيكي لضمانِ أمنِ المنطقة وخطوات السعودية نحو التطبيع

تركيا تقصف ريف الحسكة بقذائف الهاون

هذا ما ناقشته اجتماعات اليوم الثالث من "الدستورية السورية" بجنيف

معركة الاعلام اثبتت ان القدس محتلة 