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لاول مرة منذ تفشي الوباء .. ايران تسجل "صفر" وفاة جديدة بفيروس كورونا

لاول مرة منذ تفشي الوباء .. ايران تسجل
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

العالم - ايران

يتبع...

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