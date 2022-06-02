الصهاينة يعيشون الرعب والخوف في الكيان

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضة الى أن اليوم النظرية الاسرائيلية سقطت بكاملها وهو اعتراف ضمني بأن نظرية الحروب على أرض الآخرين من أجل حماية تل أبيب والمدن الداخلية سقطت اليوم بمجرد ان قامت عدة نشاطات فلسطينية وعبرت عن نفسها بهذا الزخم الكبير وأدى الى نتائج كبيرة جدا على مستوى الداخلي الاسرائيلي.

ونوه عواضه الى اهتزاز نظرية الامن الداخلي الاسرائيلي وسقطت أكثر بإقرار من الاسرائيلي نفسه، فمجرد القول اليوم بأن المعركة الوجودية اصبحت اليوم على علم اسرائيل بمعنى أن ما كان يردد ويجري في السابق من أن الفلسطيني ممنوع عليه حمل العلم الفلسطيني وكان يتم اعتقاله وزجه لعدة أشهر وربما أحيانا لسنوات بداخل المعتقل لمجرد أنه حمل العلم الفلسطيني فاليوم الاسرائيلي يشعر بهذا القلق الكبير.

وناقش برنامج "غياهب الكيان"، مواضيع الخوف والرعب اللذان يعيشهما الصهاينة وتراجع الحافزية القتالية لدى جنود جيش الاحتلال والعنف الأسري وتواصل مخططات التهجير في النقب المحتل.

وسلط البرنامج الضوء على ما يعيشه الصهاينة الاحباط الكامل في الكيان فلا أمن ولا أمان والخوف من هجمات المقاومين الفلسطينيين يرتفع تأثيره لتتحول حياتهم الى جحيم.

وتطرق البرنامج الى التراجع وبصورة كبيرة الحافزية القتالية عند الشباب الصهاينة الذين لا يرعون ان خدمتهم العسكرية في الجيش تشكل حافزا لهم لدخول الجيش.

وألقى البرنامج الضوء على ظاهرة العنف داخل المجتمع الصهيوني حيث تتفاقم تلك الظاهرة داخل العائلة الصهيونية في الكيان لاسيما ضد النساء بحيث باتت90% من ضحايا العنف الاسري من النساء.

كما تناول البرنامج موضوع تواصل الخطط الصهيونية في النقب المحتل لتهجير السكان الفلسطينيين واسكان الصهاينة مكانهم هذه المرة في منطقة ديمونا.

وتطرق البرنامج الى سياسة العنصرية الصهيونية تجاه الفلسطينيين تتجسد في النهج العدائي والعنصري الذي يمارس بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة سنة 1948 بحيث يرفض الصهاينة التأجير حتى للطلاب الفلسطينيين بيوتا في أرضهم المحتلة .

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