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فيما يواصل عدوانه على ريف الحسكة..

الجيش التركي يستقدم تعزيزات عسكرية الى شمال الرقة

الجيش التركي يستقدم تعزيزات عسكرية الى شمال الرقة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

واصل الجيش التركي اعتداءاته بالمدفعية على قرى وبلدات بريفي الحسكة والرقة بالتوازي مع استقدامه تعزيزات عسكرية إلى منطقة تل أبيض شمال الرقة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية في الرقة لمراسل سانا أن قوات الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له، قصفوا بالمدفعية خلال الساعات الماضية مناطق في ناحية عين عيسى وقرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة.

وبينت المصادر أن قوات الجيش التركي استقدمت خلال الساعات الماضية إلى منطقة تل أبيض تعزيزات عسكرية لدعم المجموعات المسلحة التابعة له والمنتشرة بالريف الشمالي للمحافظة.

وبينت المصادر أن التعزيزات شملت دبابات ومدافع ثقيلة وراجمات وناقلات جند وعدداً من الطائرات المسيرة.

وفي الريف الشمالي الغربي للحسكة ذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن قصفاً بالمدفعية نفذته قوات الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له طال "قريتي أم حرملة ودادا عبدال شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي”.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المدنيين والحقول الزراعية والبنى التحتية.

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