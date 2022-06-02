قبيل اجتماع مجلس الحكام.. غروسي يزور الكيان الصهيوني

العالم - الاحتلال

ومن المقرر ان يعقد "اجتماع عمل" بين غروسي و رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت يوم غد الجمعة.

ومن المتوقع ان يتبنى مجلس حكام الوكالة الذرية مسودة قرار قدمته أميركا ودول الترويكا الأوروبية ضد ايران.

وتتهم الدول الغربية وأميركا والكيان الصهيوني، ايران بوجود انحراف في برنامجها النووي على الرغم من وجود ترسانة ضخمة من الرؤوس النووية في هذه الدول وفي الكيان الصهيوني، وتؤكد ايران دوما على ان هذه الادعاءات باطلة وملفقة.

وتشدد ايران على انها تعتبر من الدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار النووي ومن اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن حقها حيازة التكنولوجيا النووية السلمية.