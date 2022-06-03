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سوريا.. 3 قتلى وإصابة 21 بهجوم إرهابي على حافلة ركاب

سوريا.. 3 قتلى وإصابة 21 بهجوم إرهابي على حافلة ركاب
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

قتل 3 سوريين وأصيب 21 آخرون باعتداء مجموعة إرهابية على حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور.

العالم - سوريا

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن “حافلة تقل مدنيين قادمين من مدينة حلب إلى دير الزور تعرضت لاعتداء إرهابي عند مفرق البشري بمنطقة الشولا أدى لمقتل 3 منهم وإصابة 21 آخرين بعضهم في حالة حرجة”.

مدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي قال: “تم إبلاغنا عن تعرض حافلة تقل مدنيين بمنطقة الشولا لاستهداف إرهابي فأرسلنا سيارات الإسعاف التابعة للمديرية والهلال الأحمر حيث تم نقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى مشفى الأسد بمدينة دير الزور”.

بدوره بين مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة وسببها تعرضهم لشظايا انفجار قذائف وطلقات نارية من بنادق آلية لافتا إلى أن كوادر المشفى في حالة استنفار تام وتقوم بالمداخلات الطبية والجراحية والإسعافية اللازمة للجرحى.

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سوريا.. 3 قتلى وإصابة 21 بهجوم إرهابي على حافلة ركاب

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