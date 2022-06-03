الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين شرق خان يونس

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين شرق خان يونس
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: إنه "خلال الليل؛ اعتقلت قوات الجيش ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور منطقة العائق من جنوب قطاع غزة نحو الغلاف".

وزعم أنه ضُبط بحوزة المعتقلين الثلاثة؛ قنبلتان وسكين، مشيرًا إلى نقلهم للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشرقية اعتقلوا ثلاثة مواطنين بالقرب من السياج الفاصل المحاذي لجنوب قطاع غزة.

ووفق معطيات حقوقية؛ نفذت قوات الاحتلال 16 عملية توغل محدودة شرق قطاع غزة، واعتقلت 52 مواطنًا، منهم 35 صيادًا، و14 متجاوزًا للحدود، و3 مسافرين.

روابط ذات صلة

فلسطين المحتلة: الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

شبان يحطمون مركبات مستوطنين بالضفة ويمنعون إزالتهم علم فلسطين

حماس: علم فلسطين سيبقى رمزاً لوحدتنا وراية عودتنا لديارنا

فلسطين ومعركة العَلَم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عن ماذا يبحث الرئيس التركي في الشمال السوري؟

طالبو لجوء إلى بريطانيا ينفذون إضرابا عن الطعام قبيل ترحيلهم

صلاح يهدد ليفربول: اقبلوا شروطي.. أو سأنتقل إلى الغريم

مسؤول أمريكي: بايدن سيزور السعودية إذا كان الأمر في مصلحة واشنطن

سوريا.. 3 قتلى وإصابة 21 بهجوم إرهابي على حافلة ركاب

الخارجية الكويتية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب "دعم المثلية"