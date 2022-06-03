شاهد...صعدة بصوت رجل واحد تصرخ بوجه الإستكبار

العالم - خاص بالعالم

وقال العبيدي في حديث لقناة العالم الإخبارية، إن شن تحالف العدوان على محافظة صعدة حروبا شنعاء، لكن صمود اهلها الوفياء الصادقون للقيادة ولصنعاء، افشل هذا العدوان وعم الخير على عموم البلد.

واشار العبيدي الى ان ستكون في المحافظة صنعاء وباقي المدن اليمنية مسيرات الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، سيحضر كافة الشعب اليمني في هذه المسيرات.

هذا ونظم أهالي محافظة صعدة اليمنية اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة إحياءً للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

يذكر أن أبناء الشعب اليمني يحيون كل عام، ذكرى "الصرخة في وجه المستكبرين" التي أسسها الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي" ويقيمون فعاليات عديدة من ندوات ومعارض توظف لتوعية الناس بالهدف من مقاومة الاستكبار العالمي وأهمية الشعار، وضرورة الوقوف ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات وأبعاد العدوان وأطماعه في اليمن وأهمية مواصلة الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من الغزاة المعتدين، معلنين النفير إلى الجبهات ومواصلة رفدها بالرجال وقوافل المساعدات.

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