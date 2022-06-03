ارتفاع جديد لاسعار المحروقات في لبنان

العالم _ لبنان

وأصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 23000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 45000 ليرة لبنانيّة، وقارورة الغاز 7000 ليرة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 624,000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 635,000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 619,000 ليرة.

-قارورة الغاز: 365,000 ليرة.

وأشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، إلى أنّه بالرغم من إعلان منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وحلفائها في أوبك زيادة إنتاجها في تموز المقبل، لم يشهد سعر البرميل في الأسواق العالمية تراجعاً ملحوظاً، وانعكس ذلك في لبنان، بارتفاع سعر صفيحة البنزين 23000 ليرة نتيجة زيادة كيلوليتر البنزين المستورد في جدول الأسعار ما يقارب 45 دولاراً، ولكن بتراجع سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة التي تعتمد لاستيراد البنزين من 24500 الى 24400. أما في ما يتعلق بسعر المازوت، فشهدنا ارتفاعا بما يقارب 46 دولارا للكيلوليتر المستورد وارتفاعاً بسعر صرف الدولار في السوق الحرة المعتمد لتحديد السعر بالليرة من 27487 الى 27950 ليرة.

وأكد البراكس في تصريح صحفي، أنّه في لبنان، كميات المحروقات متوافرة، ولكن توزيع مادة البنزين في الأسواق اللبنانية تجري بوتيرة تتماشى مع سرعة تأمين المصارف الدولارات المتوجبة لصالح الشركات المستوردة.