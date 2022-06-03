اللجنة الدستورية السورية تختتم دورتها الثامنة في جنيف

العالم - سوريا



وافادت مراسلة العالم انه تمت مناقشة المبادئ الأربعة الدستورية وشملت هذه المبادئ التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية؛ الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها؛ سيادة الدستور وموقف المعاهدات الدولية؛ والعدالة الانتقالية.

واضافت انه تم قضاء يوم واحد في مناقشة مسودات النصوص الدستورية لكل مبدأ قدمها الوفد. وفي اليوم الخامس قدمت الوفود تنقيحات للنصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، كما تمت مناقشة هذه المراجعات وفي بعض الحالات ، ظلت الاختلافات كبيرة بينما كانت هناك نقاط يمكن أن تكون مشتركة.

وذكرت ان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن اعرب عن تقديره لهجة الحوار وطبيعته الموضوعية في القاعة. وفي الوقت نفسه اشار المبعوث الخاص الى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت كمجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين.

وقد اتفق مع الرئيسين المشاركين على أهمية إيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر ، وتبادل الأفكار للنظر فيها في هذا الصدد. وكرر مناشدته لجميع الأعضاء للعمل بشعور من التسوية والعمل على نصوص دستورية من المرجح أن تجتذب دعمًا واسعًا بين السوريين.



هذا وقد اتفق الرئيسان المشاركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف في الفترة من 25 يوليو إلى 29 يوليو 2022.



كما اجتمع المجلس الاستشاري للمرأة السورية في سويسرا هذا الأسبوع ، وتواصل المبعوث الخاص معهن بشكل بناء وأعرب عن تقديره لآرائهن ونصائحهن.