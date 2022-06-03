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شاهد .. رغم الحظر الأمريكي طهران تتفوق على جائحة كورونا 

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

بعد عامين ومئة يوم على تفشي وباء كورونا في البلاد، لم تسجل إيران حالة وفاة جديدة حسب إعلان وزارة الصحة الايرانية مما أثار فرحة عارمة لدى أوساط المجتمع الإيراني.

العالم - مراسلون

وقال احد المواطنين الايرانيين: "إنه خبر مفرح، بذلت إيران جهودا كبيرة في هذا الشأن واليوم تشهد ثمار ذلك كما نشكر الحكومة والكادر الطبي لجهودهم حيث إن البلد يتمتع بطاقم طبي محترف ومجهز، استطاع السيطرة على هذه الأزمة الطبية".

وقال مواطن آخر: "أنا طالب الطب التقليدي وأعتقد أن أزمة كورونا حدثت نتيجة لجهل العالم بالفيروس ومدى خطورته والحمدلله اليوم تجاوزنا تلك الفترة الصعبة.

واثر الحظر الأمريكي على البلاد الذي عرقل مسار استجابة الحكومة الإيرانية للمشاكل الصحية الناجمة عن تفشي کورونا في ذروة انتشاره، كاستيراد الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة كورونا والوسائل الخاصة بتشخيص الفيروس والکمامات، تقول طهران إنها استطاعت التفوق وذلك بالاعتماد على طاقاتها الوطنية.

وقال مواطن ايراني: "نشكر الطاقم الطبي والحكومة على هذا الانجاز لكن علينا أن نمتثل لوصايا الأطباء كي لا يشهد البلد موجة جديدة من تفشي الفيروس الذي عرقل حياتنا خلال السنتين الماضيتين".

وبلغ توزيع جرعات اللقاحات المضادة في إيران نحو 150 مليون جرعة حتى الآن من أجل المناعة ضد هذا الفيروس، كما أوصت وزارة الصحة أن لا يترك المواطنون الارشادات الطبية بغية التجنب من موجات جديدة.

المزيد من التفاصيل في افيديو المرفق..

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شاهد .. رغم الحظر الأمريكي طهران تتفوق على جائحة كورونا 

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