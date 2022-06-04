الصين ستطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-14

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وقال لين شي تشيانغ، نائب مدير الوكالة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز الإطلاق، إنه وبعد دخولها المدار، ستقوم المركبة الفضائية بالتقاء آلي سريع والتحام مع المنفذ الشعاعي للوحدة الأساسية تيانخه لمحطة الفضاء الصينية، لتشكيل مجمع مع تيانخه بالإضافة إلى مركبتي الشحن الفضائيتين تيانتشو-3، وتيانتشو-4.

وقال لين إن مجمالصين تطلق قمرا صناعيا لرصد بيئة الغلاف الجويع تيانخه وتيانتشو-3 وتيانتشو-4 يعمل في حالة طبيعية حالياً، ويستعد للالتقاء، والالتحام ودخول الرواد.

وأشار لين إلى إجراء عمليات تفتيش جيد لجودة كل من المركبة الفضائية شنتشو-14، والصاروخ الحامل لونغ مارش-2 إف، لافتا إلى أن الطاقم في حالة جيدة، بينما تعمل مرافق النظام الأرضية بشكل مستقر.

وتابع لين أن جميع أعمال الاستعداد للإطلاق اكتملت بشكل أساسي، وفقا لوكالة شينخوا.