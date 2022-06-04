سلطات خيرسون يؤكدون الاستمرار بالاندماج مع روسيا رغم الاتحاد الأوروبي

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وقال ستريمووسوف لوكالة "سبوتنيك": إن "منطقة خيرسون ستستمر في الاندماج في روسيا رغم تصريحات ومواقف الاتحاد الأوروبي وستصبح منطقتنا جزءًا لا يتجزأ من روسيا، ولا يمكن لأحد منع ذلك، فقد صدرت جوازات سفر روسية، والمزيد من سكان منطقة خيرسون سيصبحون مواطنين لروسيا".

وأكد ستريمووسوف قائلا: "سأكون فخوراً بحصولي على الجنسية الروسية وأتفهم أنني مواطن في دولة حرة حيث ثقافتي وقيمي مستقرة".

وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون في منتصف مارس/آذار الماضي. وشكلت في المدن والمناطق المحلية إدارات مدنية عسكرية.