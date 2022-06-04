شاهد.. القائد الذي رحل عن الدنيا في بيت مستأجر

العالم - خاص بالعالم

وقال د.ساجت في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الامام الخميني (قدس سره الشريف) كان شخصاً استثنائياً، فقد نشأ يتيماً واستشعر الايتام ثم في النهاية كان له اثراً امتد الی مناطق واسعة جداً والی ازمنة واسعة حيث وصل تأثيره الكبير الی زماننا.

وتابع ساجت قائلا:"السيد الخامنئي وبعد 30 عام من رحيل الامام الخميني يؤكد انه كان روح الثورة الاسلامية" وكان السيد محمد باقر الصدر (قدس سره الشريف) يأمر قائلاً:"ذوبوا في الامام الخميني كما ذاب هو في الاسلام".

وأشار ساجت الی ان الامام الخميني كان له نفساً خاشعة تنظر الی ماعند الله، مؤكداً ان الامام الخميني منع احفاده وابناءه من تولي مناصب في الجمهورية الاسلامية وقد ودع الدنيا وهو لايملك بيتاً، بل كان يقيم في حسينية مستأجرة".