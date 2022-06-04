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"القسام" تكشف الليلة جزءًا من أعمال القائد باسم عيسى

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يعرض المكتب الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة حماس- ، مساء اليوم السبت، فيلمًا عن "قائد لواء غزة" في كتائب القسام الشهيد باسم عيسى الذي ارتقى في قصف إسرائيلي خلال معركة "سيف القدس".

العالم - فلسطين

وعرض المكتب الإعلامي مقطعًا ترويجيًّا قصيرًا "برومو" للفيلم المرتقب الذي يحمل اسم "قائد اللواء"، موضحًا أنّ الفيلم "يروي السيرة الجهادية لقائد لواء غزة في كتائب القسام الشهيد باسم صبحي عيسى (أبو عماد)".

وظهر في المقطع الترويجي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والقيادي البارز في الحركة محمود الزهار، والقائدان البارزان في كتائب القسام مروان عيسى وأحمد الغندور.

وأعلنت كتائب القسام في 30 رمضان 1442هـ، الموافق 12 مايو 2021 استشهاد قائد لواء غزة باسم عيسى "أبو عماد" وثلة من إخوانه القادة والمجاهدين أثناء عدوان الاحتلال على مواقع المقاومة ومقدراتها وكمائنها خلال معركة "سيف القدس".

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