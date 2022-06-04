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وزير الطاقة الايراني يتوجه الى قطر

وزير الطاقة الايراني يتوجه الى قطر
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

 يغادر وزير الطاقة الايراني "علي اكبر محرابيان"، اليوم السبت الى قطر، للحضور في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وقطر.

العالم - ايران

و سيغادر وزير الطاقة بصفته رئيساً للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وقطر إلى دوحة لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين و هو یترأس وفدا من كبار المسؤولين التنفيذيين في الجهاز التنفيذي ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين.

وستتم مناقشة التعاون الثنائي في خمس لجان: "الاقتصادية، التجارية والصناعية"،و "المصرفية والمالية"، "النقل وتكنولوجيا المعلومات"، و"العلمية، الصحية والثقافية والرياضية و السياحية"، و "المياه والطاقة"في القمة التي ستعقد في الدوحة في 7 حزيران/ يونيو،.

وسيتيح عقد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إمكانات جديدة للتعاون بين ايران وقطر، وسيكون من أهم الموضوعات التي ستناقش في القمة، ومن المتوقع أن يمهد هذا التعاون الطريق لتواجد أقوى للمنتخب الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مونديال الدوحة.

والمؤتمر التجاري الأول بين إيران وقطر هو حدث آخر سيعقد على هامش الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

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