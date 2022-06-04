العالم ـ تركيا

واضاف أردوغان، إن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية، ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وأوضح: "نواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال خطنا الأمني على حدودنا الجنوبية عبر عمليات جديدة".

وأضاف: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع وقفل المخلب"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، ذكر أردوغان "أننا أنفقنا الكثير من أجل التعافي الأمني، وتمكنا من تدمير مراكز المنظمات الإرهابية داخل تركيا وخارجها"، وأوضح أن "الناتو لم يقدم الدعم اللازم لنا لتدمير المنظمات الإرهابية، والسويد قدمت 350 مليون دولار دعما لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا) حصل من خلالها على الصواريخ والأسلحة".

وأشار "أننا نحاول القضاء على الإرهاب لكننا نواجه محاولات لشرعنة المنظمات الإرهابية"، ودعا "الدول الأوروبية إلى دعم تركيا والوقوف إلى جانب الإنسانية بدلا من الإرهاب". ولفت إلى أن "الإرهابيين الذين يحصلون على تدريب في بعض الدول الأوروبية لا يمكننا ملاحقتهم، الدول الأوروبية تدعم المنظمات الإرهابية بذريعة أنها منظمات ديمقراطية"، واستطرد: "على الدول التي تسعى للانضمام إلى الناتو التضامن معنا ضد عدو مشترك".