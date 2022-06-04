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معمر ياباني يصبح أكبر شخص في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده

معمر ياباني يصبح أكبر شخص في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

عاد مغامر ياباني يبلغ من العمر 83 عاما إلى منزله، يوم السبت، بعد أن أكمل بنجاح رحلته المنفردة بدون توقف عبر المحيط الهادئ، ليصبح أكبر شخص في العالم سنا يحقق هذا الإنجاز.

العالم- منوعات

ووصل كينيتشي هوري إلى مضيق كي قبالة الساحل الغربي لليابان، وأكمل رحلته عبر المحيط الهادئ في 69 يوما بعد مغادرته ميناء لليخوت في سان فرانسيسكو في مارس.

وكان هذا أحدث إنجاز للمغامر الثمانيني، الذي أصبح عام 1962 أول شخص في العالم يكمل بنجاح رحلة فردية بدون توقف عبر المحيط الهادئ من اليابان إلى سان فرانسيسكو، وذلك بعد ستين عاما حيث سافر في الطريق المعاكس.

وكتب على مدونته بعد وصوله إلى اليابان في الساعات الأولى من يوم السبت: "لقد عبرت للتو خط النهاية ... أنا متعب".

وقال إن زورقه الشراعي، سنتوري ميرميد 3، كان من المقرر أن يتم قطره بعد شروق الشمس من أجل وصول متوقع إلى مسقط رأسه في ميناء شين نيشينوميا لليخوت في المساء. وقالت وسائل إعلام محلية إن مراسم ترحيب ستقام يوم الأحد.

وجاء إنجازه بعد ثلاثة أيام من الكفاح ضد المد القوي. وكتب في مدونته، يوم الجمعة، أنه نجح لكنه مرهق وأخذ قيلولة بعد أن شعر بالاطمئنان أن يخته كان الآن على المسار الصحيح إلى خط النهاية.

وحقق هوري أيضا عددا من الرحلات الفردية الأخرى لمسافات طويلة، بما في ذلك الإبحار حول العالم في عام 1974.

وكانت آخر رحلة استكشافية له هي الأولى منذ رحلته المنفردة بدون توقف عام 2008 على متن قارب يعمل بطاقة الأمواج من هاواي إلى مضيق كي.

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معمر ياباني يصبح أكبر شخص في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده

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