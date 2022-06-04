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اولیانوف: قرار مجلس الحكام ضد ايران سيزيد من غموض إحياء الاتفاق النووي

اولیانوف: قرار مجلس الحكام ضد ايران سيزيد من غموض إحياء الاتفاق النووي
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

حذّر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن القرار المحتمل المقرر ان يصدر يوم الاثنين القادم من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، سيزيد من غموض آفاق الإتمام الناجح لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

العالم - ایران

وفي تغريدة له على تويتر، حذر ميخائيل اوليانوف من إصدار قرار منتقد ضد ايران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب اوليانوف في تغريدته: فيما اذا أيد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين من الاسبوع الجاري، القرار الغربي ضد ايران، فإنه سيزيد من غموض آفاق الإتمام الناجح لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: إذا كان كان الاتحاد الاوروبي يرغب بالتوصل الى الاتفاق، فعليه (وبدلا من اصدار قرار) ان يبذل المزيد من المساعي الدبلوماسية.

ومن المقرر ان يعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا يوم الاثنين من الاسبوع الجاري الموافق 6 حزيران/يونيو 2022، في حين ذكرت مصادر إعلامية أن أميركا والدول الاوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بصدد إصدار قرار خلال الاجتماع ينتقد ايران بسبب ما يدعونه "عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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اولیانوف: قرار مجلس الحكام ضد ايران سيزيد من غموض إحياء الاتفاق النووي

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