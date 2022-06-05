انفجارات عدة تهز كييف وسط استمرار المعارك شرق أوكرانيا

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وأفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو بأن عدة انفجارات وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي، فيما كانت صفارات الإنذار قد دوت في وقت سابق في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقة كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته اليومية عبر الفيديو ليل السبت الاحد أن "الوضع في سيفيرودونيتسك حيث يدور قتال شوارع لا يزال في غاية الصعوبة"، مشيرا إلى "غارات جوية وقصف متواصل بالمدفعية والصواريخ".

وفي السياق، أعلن أولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، أن القوات الأوكرانية تحاول "استعادة السيطرة التامة" على المدينة.

وقال ستريوك إن القوات الروسية "حققت بعض النجاحات" و"تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير (منها) وقسمتها إلى اثنين. لكن عسكريينا تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة" على المدينة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدات من الجيش الاوكراني تكبدت خسائر جسيمة خلال المعارك للسيطرة على سيفيرودونيتسك (بنسبة وصلت إلى تسعين في المئة في وحدات عدة) تنسحب نحو ليسيتشانسك"، المدينة الكبيرة المجاورة.

وتهدف العملية الروسية الى فرض السيطرة الكاملة على حوض دونباس في شرق أوكرانيا، الذي سيطرت عليه جزئيا قوات دونيتسك ولوغانسك عام 2014، ومدينة سيفيرودونيتسك أساسية لتحقيق هذا الهدف.