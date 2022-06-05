الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

'الدوما': واشنطن تسعى لتحميل أوروبا أعباء العقوبات ضد روسيا

'الدوما': واشنطن تسعى لتحميل أوروبا أعباء العقوبات ضد روسيا
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين أن واشنطن تفعل كل ما بوسعها لتكون معظم الأعباء المترتبة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا، من نصيب الدول الأوروبية.

العالم-روسيا

وكتب فولودين في منشور عبر "تلغرام" أن أن الولايات المتحدة تتعمد إضعاف اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي لزيادة تبعيتها لها، رغبة في الهيمنة على البلدان التي سعت في السابق إلى استقلال أكبر، "لكنها عاجزة حتى عن التفكير في ذلك الآن".

واعتبر فولودين، بناء على تحليل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، أن "ترسانة الإجراءات الرامية لاحتواء بلدنا قد نفدت".

ولفت إلى أن خسائر روسيا بسبب الحظر الأوروبي على نفطها، قد تبلغ 22 مليار دولار سنويا، حسب تقديرات الخبراء، لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن العقوبات، وتحول مبيعات النفط الروسية نحو الأسواق الآسيوية، قد يعوض عن هذه الخسائر بالكامل، أو ربما حتى سيعود ذلك بالربح على الاقتصاد الروسي في المحصلة.

في المقابل، ستدفع أوروبا، حسب فولودين، أكثر من 250 مليار يورو إضافية سنويا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة القياسية، وذلك فضلا عن التكاليف المتعلقة بانتقال الشركات إلى أنواع جديدة من النفط.

روابط ذات صلة

بولندا: الإتحاد يعمل على صياغة حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا

المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه لإنهاء الحرب في أوكرانيا

بيسكوف يعلق على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد زوجته وولديه

الاتحاد الأوروبي يفصل 3 بنوك روسية عن 'سويفت'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله يعلن استعداده لحماية أية خطوة للتنقيب عن الغاز والرد على أي عدوان

الشيخ قاووق: الاستحقاق الأكبر والأهم إنقاذ لبنان من الانهيار

5 قتلى و24 جريحا جراء قصف أوكراني لدونيتسك

قيادي في حزب الله.. مصلحة لبنان تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة

'الدوما': واشنطن تسعى لتحميل أوروبا أعباء العقوبات ضد روسيا

البحرين تنفي 'التصويت الإلكتروني' في الإنتخابات المقبلة