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أستراليا تتهم الصين باعتراض طائرة عسكرية تابعة لها بشكل خطير

أستراليا تتهم الصين باعتراض طائرة عسكرية تابعة لها بشكل خطير
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اتّهمت أستراليا، اليوم الأحد، الجيش الصيني بتعريض سلامة طاقم طائرة عسكرية تابعة لها للخطر، بعدما اعترضتها مقاتلة صينية في أواخر الشهر الماضي فوق بحر الصين الجنوبي.

العالم-آسيا والباسيفيك

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إنّ مقاتلة صينية عمدت في 26 أيار/مايو إلى اعتراض طائرة استطلاع أسترالية من طراز "بي-8"، وقد حلّقت على مسافة قريبة، وأطلقت بالونات حرارية ثمّ زادت سرعتها واعترضت مسار الطائرة الأسترالية.

وفي التفاصيل، قال مارلز في تصريح إعلامي: "حينها، عمدت الطائرة الصينية إلى إفراغ سحابة من الألياف، تضمّنت قطعاً صغيرة من الألمنيوم التي دخل بعضها إلى محرك الطائرة بي-8"، مضيفاً: "من البديهي أنّ هذا الأمر بالغ الخطورة".

يأتي ذلك في وقت تجري الصين تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي، بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتشهد العلاقات الأسترالية الصينية توتراً على خلفية توقيع جزر سليمان اتفاقية أمنية مع الصين، وهو ما ترى فيه كانبرا توسعاً صينياً في المحيط الهادئ.

وأعلنت الصين أنّ السلطات المحلية ستطور التعاون السلمي في مجال الأمن مع جزر سليمان، مؤكدةً أنّها "لا تخطط لممارسة ضغط بهذه الصورة على أي دولة أخرى".

وفي 5 أيار/مايو، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنّ بلاده "لا تزال قلقة بشأن الترتيبات السرية بين جزر سليمان والصين".

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