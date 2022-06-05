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بوتين يحذر: سنضرب أهدافا جديدة إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

بوتين يحذر: سنضرب أهدافا جديدة إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن.

العالم-روسيا

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" وبثت اليوم الأحد، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف أنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، "فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير المتوفرة التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل".

وأشار بوتين إلى أنه كان لدى الجيش الأوكراني 515 راجمة صواريخ لحظة بدء العملية الخاصة ومذاك تم تدمير 380 منها، ولكن كييف عوضت بعض خسائرها من خلال اللجوء إلى المخزونات.

واعتبر بوتين أن توريد راجمات صواريخ أمريكية إلى أوكرانيا لا يغير شيئا في الحقيقة، إذ أنه كانت لدى كييف صواريخ ذات نفس المدى، والتوريدات الجديدة ليست ببساطة إلا "تعويضا عن الخسائر".

وذكر بوتين أنه يتم تزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، ولكنه اعتبر ذلك أمرا لا فائدة فيه، واستدرك ساخرا: "ما لم تمنح لنا فرصة لإنزالها والاطلاع على أجهزتها وكيفية عملها.. فأنا ببساطة لا أرى أي معنى آخر في ذلك".

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