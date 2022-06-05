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وزیر النفط الایراني یجتمع مع وزیري الطاقة البلغاري والروماني في باكو

وزیر النفط الایراني یجتمع مع وزیري الطاقة البلغاري والروماني في باكو
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

 تباحث وزير النفط جواد اوجي مع وزيري الطاقة البلغاري والروماني في باكو بشأن أزمة الطاقة العالمية وتصدير الخدمات الفنية الهندسية وكذلك تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

العالم - ايران

والتقی أوجي بوزير الطاقة الروماني "فيرجيل دانيیل بوبيسكو" ووزير الطاقة البلغاري "ألكسندر نيكولوف" على هامش معرض باكو الدولي للنفط والغاز.

وتحدث بوبيسكو في منتدى باكو للطاقة عن أزمة الطاقة الأوروبية وتحول الكربون.

یذکر أن اوجي غادر طهران يوم الاربعاء الماضي (1 یونیو) متوجها الى جمهورية اذربيجان في زيارة تستمر 3 ايام للمشاركة في مراسم اسبوع الطاقة التي تقام في هذا البلد.

وانطلقت مراسم اسبوع الطاقة في 1 يونيو واستمرت لثلاثة ايام وذلك برعاية وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان وشركة النفط الحكومية في أذربيجان سوكار (SOCAR).

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