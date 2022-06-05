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وزير خارجية إيطاليا يدق ناقوس خطر "حرب الخبز العالمية"

وزير خارجية إيطاليا يدق ناقوس خطر
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، من أن "حرب الخبز العالمية بدأت"؛ بسبب منع تصدير القمح الأوكراني.

العالم - اوروبا

وقال دي مايو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية "، إن "حرب الخبز العالمية بدأت بالفعل، ويجب أن نوقفها".

وأوضح أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في أفريقيا، وانتشار المنظمات الإرهابية، والانقلابات؛ يمكن أن يكون سبب ذلك أزمة الحبوب التي نمر بها".

يشار إلى أنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم. وتعد الأسمدة الزراعية وسلعها ضرورية للأمن الغذائي لمناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الوزير الإيطالي إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يجب أن يتوصل إلى اتفاق سلام في أسرع وقت ممكن، يشمل أيضا اتفاقا بشأن الحبوب، مثل اتفاقية وقف إطلاق النار".

ولفت دي مايو إلى أن "هناك 30 مليون طن من الحبوب محاصرة في الموانئ الأوكرانية".

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