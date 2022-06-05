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سوريا.. توافد المواطنين على مراكز تسوية أوضاع المطلوبين في حلب

سوريا.. توافد المواطنين على مراكز تسوية أوضاع المطلوبين في حلب
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تستمر لجان التسوية في استقبال المطلوبين المشمولين بعملية التسوية وفق الشروط التي طرحتها الدولة في محافظة حلب إيذاناً بإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.

العالم - سوريا

وذكرت مراسلة سانا في حلب أن عملية التسوية مستمرة في مركز صالة الأسد الرياضية بالمدينة وفي مركزي تل عرن وحيان بريف المحافظة وسط إقبال جيد من قبل المشمولين بها نتيجة التعاون المثمر بين الأهالي ولجان التسوية والجهات المختصة.

الدكتور كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أشار في تصريح لـ سانا إلى أن عملية التسوية تسير وفق البنود التي طرحتها الدولة مع تقديم التسهيلات اللازمة وسط ارتياح شعبي كبير وتعاون بين الأهالي والجهات المختصة من أجل إعادة كل الذين غرر بهم إلى حضن الوطن.

وأعرب عدد من المواطنين المشمولين بالتسوية عن ارتياحهم للإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجهات المختصة ومنهم الشاب عبدو عمر محمد من مدينة حلب الذي بين أنه متخلف عن خدمة العلم وأجرى تسوية لوضعه بإجراءات ميسرة وبسيطة لافتاً إلى أنه سيلتحق بصفوف الجيش بعد انقضاء المهلة التي منحته إياها لجنة التسوية.

وواصلت اللجان المعنية في مركزي تل عرن وحيان استقبال الراغبين بالتسوية من المطلوبين المدنيين والمتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية والفارين.

وبينت المراسلة أن عملية التسوية مستمرة في المركزين لضمان وصول جميع المطلوبين لتسوية أوضاعهم تمهيدا لبدء حياة مستقرة وطبيعية في مجتمعهم وتحت رعاية الدولة بمؤسساتها المختلفة وليأخذ كل مواطن دوره في بناء الوطن كل من مركزه وحسب إمكانياته.

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