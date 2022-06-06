نائب لبناني يدعو لجلسة عاجلة لمجلس النواب ردا على انتهاك حدود بلاده البحرية

العالم - لبنان

وأشار النائب اللبناني مراد إلى ضرورة الوقوف خلف الجيش ودعمه في مواجهة العدو الصهيوني، وذلك ردًا على انتهاك الحدود البحرية المتكرر من قبل العدو الاسرائيلي.

وأكد مراد أكد على "ضرورة إعطاء غطاء للمقاومة" لردع الاحتلال وحفظ السيادة.

وكان لبنان قد حذر أمس الاحد الاحتلال من عواقب افتعال أزمة مائية، حيث أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنّ المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً.

وفور شيوع خبر دخول سفينة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه الى المنطقة البحرية المتنازع عليها مع فلسطين المحتلة، تداعى رئيسا الجمهورية والحكومة اللبنانيين ميشال عون ونجيب ميقاتي للاجتماع والتشاور والبحث، حيث اصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً أشارت فيه الى استمرار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ناقلة عن عون تأكيده أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً وطلب عون من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبني على الشيء مقتضاه.