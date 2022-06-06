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تقدم مسار التطبيع في المغرب.. الجزء الثاني

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

مع كل خطوة تطبيعية جديدة من قبل السلطات المغربية يتزايد الغضب الشعبي الرافض لكل أشكال العلاقات مع الكيان المحتل.

العالم - المغاربية

آخر تجليات التطبيع، توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، لكن الأمر لا يختصر على ذلك بل أن الاحتلال يسعى للتغلغل اعلاميا من خلال فتح مكتبين لقناة إسرائيلية في الرباط والدار البيضاء.

السلطات تتجاهل ارتفاع الأصوات المنددة بالتطبيع وتعمد الى منع أي تظاهرة مطالبة باسقاطه وهذا ما تكرر خلال الاشهر الماضية، في حين تتخوف دول الجوار المغاربية من التقدم المتعاظم في العلاقات بين الرباط وتل أبيب وتبعاته على أمن المنطقة.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية فرح عطوي يناقش التطبيع المغربي مع الاحتلال الاسرائيلي وتداعيات ذلك على أمن المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

خالد السفياني – رئيس المؤتمر العربي العام

د. عبد الصمد بلكبير – برلماني سابق

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