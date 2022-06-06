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قيادي عراقي: امريكا وراء ازمة الكهرباء في العراق

قيادي عراقي: امريكا وراء ازمة الكهرباء في العراق
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في تحالف الفتح العراقي عدي عبد الهادي، الاحد، ان امريكا السبب الرئيسي في ازمة الكهرباء بالعراق.

العالم-العراق

وقال عبد الهادي، لـ "المعلومة"، ان "امريكا اعتمدت سياسة تدمير ممنهجة بدات بعد 1991 في العراق من خلال شل الكثير من طاقاته ومنها محطات الكهرباء باعتبارها عنصر مهم في اي تقدم مبينا ان الامر بات واضح بعد 2003 من خلال احباط اي محاولة لتطوير منظوماته وماحدث مع الشركات الالمانية وابعادها عن المشهد العراقي بالتهديد والضغوط خير دليل".

واضاف عبد الهادي، ان "امريكا تعرقل دفع العراق لمستحقات ايران من توريد الغاز الطبيعي بذريعة العقوبات المفروضة على طهران ولكنها تحاول خلق ازمة يدفع ثمنها العراقيين من خلال عرقلة اي مساعي لدفع الديون للشركات الايرانية".

واشار الى ان "واشنطن تلعب دور خفي في تفاقم ازمة الكهرباء بالعراق من اجل استخدامها كورقة ضغط لتمرير اجندتها في البلاد مبينا ان امريكا هي من تقف وراء ازمات العراق الكبيرة منذ سنوات طويلة".

وتعاني اغلب محافظات العراق من ازمة كهرباء خانقة ادت الى تناقص غير مسبوق في امدادات الطاقة في الايام الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة".

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