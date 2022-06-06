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رئيس المؤتمر العربي العام يحذر من تغلغل الفكر الصهيوني في المغرب

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المؤتمر العربي العام خالد السفياني ان تفاقم التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي في مجالات متعددة يأتي ضمن محاولات الاحتلال والادارة الأميركية لجمع اعتراف عربي وإسلامي بالكيان المحتل.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان هناك خطورة كبيرة في مجال التعليم بالمغرب مستقبلا مشيرا الى ان هناك اطروحة في المستقبل لجعل الطفل المغربي يقتنع بفكرة وجود الكيان الصهيوني وشرعيته وضرورة التعاون معه.

خالد السفياني أضاف ان الاطروحة الخطيرة التي سوف يدخلها الكيان في نظام التعليم المغربي ربما تحرّف الحقيقة بشأن الحقوق الفلسطينية عبر تأسيس ما سمى بجمعيات التسامح بالمدارس وهي تصب لصالح التغلغل الصهيوني في المجتمعات العربية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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