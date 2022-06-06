رئيس المؤتمر العربي العام يحذر من تغلغل الفكر الصهيوني في المغرب

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان هناك خطورة كبيرة في مجال التعليم بالمغرب مستقبلا مشيرا الى ان هناك اطروحة في المستقبل لجعل الطفل المغربي يقتنع بفكرة وجود الكيان الصهيوني وشرعيته وضرورة التعاون معه.

خالد السفياني أضاف ان الاطروحة الخطيرة التي سوف يدخلها الكيان في نظام التعليم المغربي ربما تحرّف الحقيقة بشأن الحقوق الفلسطينية عبر تأسيس ما سمى بجمعيات التسامح بالمدارس وهي تصب لصالح التغلغل الصهيوني في المجتمعات العربية.

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