سلطنة ⁧‫عمان‬⁩ تعرب عن استنكارها للتصريحات المسيئة للنبي الاكرم

العالم- سلطنة عمان

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بأميت نارنغ سفير جمهورية ⁧‫الهند‬⁩ المعتمد لدى سلطنة عُمان.

من جانبه استنكر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عُمان، التصريحات التي نشرها المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وصرح مفتي سلطنة عُمان “إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام ﷺ وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة”.

وأثار نافين كومار جيندال، المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، غضباً واسعاً، بعد تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.

وشدد مفتي عُمان أن المسلمين يجب أن يقوموا كلهم قومة واحدة، ليوقفوا “العدوان السافر على أمة الإسلام، وعلى نبيها، وباجتماع هذه الأمة في صعيد واحد للدفاع عن نبيها، وعن حرمات دينها”. وأكد أنه بتحرك أفراد الأمة الإسلامية، “سيكتب الله لها النصر، ويفتح لها من أبواب الخير”.

ومعروف أن الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يتفاعل مع قضايا الساعة، وإبداء رأيه، والدعوة للانتصار لما يراه هموم “الأمة العربية والإسلامية”.

وتصدر وسم وسم #إلا_رسول_الله_يا_مودي، التفاعل في مختلف منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وحتى في دول غربية، ولدى أفراد الجاليات المقيمين في دول العالم.