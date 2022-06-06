من اين لك هذا؟.. قيادي سابق في "جيش الإسلام" يصبح من کبار المستثمرین بترکیا!

العالم - سوريا

وكشفت المصادر ان محمد علوش استطاع الاستيلاء على ما يقارب من 200 مليون دولار، وهي أموال ابن عمه زهران علوش متزعم جيش الإسلام، والذي قتل في الغوطة الشرقية 2015، وان هذه الأموال كانت مودعة في البنوك التركية، واستولى عليها عبر وكالة كانت محرر له من ابن عمه زهران قبل قتله، وحول تلك الأموال الى حسابه الخاص" وتابعت المصادر، ان خلافا كبيرا نشب بين علوش والمخابرات السعودية بعد عملية نقل الأموال، حتى وصل بالسعوديين ان طالبوا من سعيد دلوان والد زوجة زهران علوش بإعادة المبالغ للرياض واضغط على محمد علوش من اجل ذلك"

وأوضحت المصادر ان " استثمارات محمد علوش في تركيا بدأت منذ عام 2013 عبر تأسيس شركة للطباعة والتجارة الخارجية التي بدأت نشاطها عام 2018، ومن ثم بدأ باستثمار مبالغ كبيرة في فنادق ومطاعم وشركة تعهدات وحالياً شركة لاستخراج المعادن في تركيا بالإضافة الى استثمارات بالسودان"

وكان علوش القيادي السابق فيما يسمى بجيش الإسلام قد افتتح مطعما بتكلفة تجاوزت العشرين مليون دولار في اسطنبول والذي اسماه "ايوان" ويتكون من عدة طوابق في حي الفاتح الشهير وسط إسطنبول، وبينّت المصادر ان علوش لم يكن المستثمر الوحيد من جماعة جيش الإسلام، حيث اكدت ان "متزعم جيش الاسلام ابو همام البويضاني الذي ظهر في تركيا في تشرين الأول من العام 2018 كرجل أعمال ومستثمر واشترى مول تجاري في إسطنبول".

محمد علوش الذي ولد في دوما عام 1970، اسس مع زهران علوش ما عرف بـ"جيش الاسلام" وتركز نشاطه في ريف دمشق وتحديدا في الغوطة الشرقية، ومحمد علوش كان ممثل لجيش الإسلام بمؤتمر الرياض وتم انتخابه كـ "كبير المفاوضين" في مفاوضات جنيف ولاحقا استقال من مهامه.