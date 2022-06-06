طهران تندد بالهجوم المسلح على كنيسة في نيجيريا

العالم - ايران

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زادة ، اليوم (الإثنين) ، عن بالغ حزنه وأسفه لمقتل عدد من النيجيريين في الهجوم المسلح على كنيسة في نيجيريا وضمن إدانته لهذا الاعتداء أعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب النيجيري وذوي الضحايا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ، وقوع مثل هذه الخلافات بانه يندرج في سياق اثارة الفتنة بين أتباع الديانات السماوية ، وقال انه أمر مرفوض تماما.

وفتح مسلحون النار على مصلين في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية ببلدة أفو امس الأحد وفجروا عدة عبوات ناسفة في الكنيسة ما اسفر الاعتداء عن سقوط 50 قتيلا ، ولا تزال هوية المهاجمين ودوافعهم مجهولة.