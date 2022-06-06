التهديدات التركية بعدوان جديد على شمال سوريا

خاص بالعالم

من جهة نظر اخرى، هي فرصة امام القوى الكردية للعودة الى دمشق وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان المرتقب.

طبول الحرب التي تقرع في شمال سوريا، هي العدوان التركي الخامس على الاراضي السورية، وذلك بهدف انشاء ما يسمى منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً بهدف تحقيق اهداف اردوغان التوسعية والتي تعتبر مخالفة لكل اتفاقيات استانا وسوتشي.

للاضاءة اكثر على تفاصيل المشهد يستضيف برنامج "صدى سوريا" ضيفة الحلقة: عضو مجلس الشعب السوري وعضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس الشعب مناف الفلاح، للاجابة عن اسئلة البرنامج.

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