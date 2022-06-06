حماس: قانون الطوارئ للاحتلال بالضفة الغربية باطل

العالم- فلسطين

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن هذا القانون تشريعٌ باطل، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة.

وأضافت أن هذا التشريع تعبيرٌ عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتواجه الحكومة الائتلافية في الكيان احتمال الانهيار، وسط طرح تمديد سريان قانون الطوارئ بالضفة الغربية للتصويت بالكنيست في وقت لاحق اليوم الاثنين، فى ظل غموض تصويت نواب "القائمة العربية الموحدة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي: إن الائتلاف يواجه اليوم امتحانًا جديدًا، يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، والذي تأجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية.

ويواجه التصويت على ما يُعرف بنظم "الطوارئ" -الذي يتم تجديده منذ أكثر من 50 سنة في عهد حكومات الاحتلال المتعاقبة- للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، مصاعب شديدة بسبب عدم توفّر الأغلبية للحكومة في الكنيست.