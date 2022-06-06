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ترقّب وحذر لإعلان بدء العملية العسكرية التركية داخل الأراضي السورية

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

يستمر العدوان التركي على مناطق تل تمر وأبو راسين وقراهم في ريف الحسكة الشمالي، مستهدفاً منازل المدنيين والبنى التحتية في المنطقة، وتحديداً محطة تحويل كهرباء تل تمر.

العالم - مراسلون

وأسفر العدوان عن حركة نزوح كبيرة وصلت إلى 220 أسرة بحسب مديرية الشؤون الاجتماعية في الحسكة، مايتعارض مع كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

في مقابل ذلك، بدأت دائرة الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بأفعال القوات التركية ومرتزقتها بحق الأهالي السوريين تتصاعد، وحتى في مناطق استيلاء هذه المجموعات، مع مناشدات حثيثة لضرورة تدخل الجيش السوري وانتشاره على الشريط الحدودي السوري التركي، وقطع الطريق أمام الأطماع التركية.

ترقب وحذر لإعلان بدء العملية العسكرية التركية داخل الأراضي السورية وبعمق 30 كيلو متراً كما أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وإظهار الدور الأمريكي العدائي في المنطقة بدعمه مجموعات قسد من جهة، وتنسيق مع الجانب التركي لضرب أي اتفاق او تفاهم سوري سوري.

تصعيدٌ تركيٌّ واضحٌ في الشمال السوري بمباركة أمريكية، وبحجة إقامة منطقة آمنة، تبدأ معركة جديدة تضاف لسجل أردوغان الزاخر بالتتريك الممنهج والاحتلال يضاف إليه اليوم سرقة وحرمان وتهجير أمام المجتمع الدولي الصامت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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