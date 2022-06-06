لبنان: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يستنكر الاساءة لرسول الله (ص)

العالم - لبنان

وقال اننا نعتبرها عدوانا على اعظم شخصية عرفتها البشرية وتشكل استفزازا للمؤمنين عموما والمسلمين خصوصا، ومحاولة فاشلة لايجاد فتنة بين المواطنين في الهند فضلا عن كونها تنمي خطاب الكراهية الذي ينبذه الإسلام.

ودان الشيخ الخطيب كل المحاولات لايقاع فتن طائفية ودينية بين سائر الشعوب والمذاهب، وفي الوقت ندين فيه التعرض لاي دين من الأديان، ونطالب السلطات الهندية باتخاذ عقوبات في حق المدعو جيندال ليكون عبرة لمن تسول له الإساءة الى الأنبياء والرموز الدينية، ونؤكد أهمية التعايش بين المسلمين في الهند واخوانهم المواطنين من سائر الاديان.