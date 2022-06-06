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لبنان: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يستنكر الاساءة لرسول الله (ص)

لبنان: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يستنكر الاساءة لرسول الله (ص)
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان  العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة الإساءة الى النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم التي نشرها المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا نافين كومار جيندال.

العالم - لبنان

وقال اننا نعتبرها عدوانا على اعظم شخصية عرفتها البشرية وتشكل استفزازا للمؤمنين عموما والمسلمين خصوصا، ومحاولة فاشلة لايجاد فتنة بين المواطنين في الهند فضلا عن كونها تنمي خطاب الكراهية الذي ينبذه الإسلام.

ودان الشيخ الخطيب كل المحاولات لايقاع فتن طائفية ودينية بين سائر الشعوب والمذاهب، وفي الوقت ندين فيه التعرض لاي دين من الأديان، ونطالب السلطات الهندية باتخاذ عقوبات في حق المدعو جيندال ليكون عبرة لمن تسول له الإساءة الى الأنبياء والرموز الدينية، ونؤكد أهمية التعايش بين المسلمين في الهند واخوانهم المواطنين من سائر الاديان.

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