تقرير غروسي الجديد : حامیها حرامیها 

العالم - سبورتي

غروسي بشأن إيران (عضو في NBT): تواصل إيران تخصيب اليورانيوم بشكل مستمر وهي قريبة جدا من اكتساب موارد مهمة تتجاوز الخط الأحمر.

غروسي بخصوص "إسرائيل" (التي تمتلك أكثر من 200 رأس نووي وبرنامجا عسكريا نوويا لا تشرف عليه الوكالة الدولية): من المهم جدا أن أتحدث إلى الجميع (اسرائيل) بصفتي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. "لا بد لي من القيام بذلك!!."

هم يملحون بقدر ما يستطيعون ، ويل لليوم عندما يكون الملح ملحاً.

إلـی المـاء یسعــی مــن یغـص بلقمـة ، إلــی اين يسعـــی مــن یغــض بمـاء