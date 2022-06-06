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لجنة برلمانية تطالب الحكومة العراقية باستدعاء السفير الهندي

لجنة برلمانية تطالب الحكومة العراقية باستدعاء السفير الهندي
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

طالبت ‏‏لجنة الأوقاف والعشائر النيابية في العراق، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية باستدعاء السفير الهندي احتجاجاً على تصريحات مسيئة للنبي محمد (ص).

العالم - العراق

وقالت اللجنة في بيان ، إنها "تعرب عن استنكارها وادانتها الشديدتين لتخرصات المتحدثة ‏باسم بهاراتيا جاناتا الحزب الحاكم ‏ ‏الهندي والتطاول على الرسول الكريم محمد ‏صلى الله عليه وآله وسلم قبل أيام"، لافتة إلى أن "هذه الاساءات و الأعمال المغرضة ‏والمشينة سيكون لها تداعيات خطيرة وقد تؤدي في حال عدم تطويقها الى عواقب وخيمة لاتحمد عقباها على التعايش السلمي ‏وتزيد من الفتن والتوترات بين أبناء الشعوب".

وأضافت، أن "دين الإسلام هو دين سلام وان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله حامل لواء هذا الدين ورسول الله على الناس وإن اي تطاول واساءة موجهة لاي نبي أو دين أو معتقد أمر مرفوض ومدان من قبل كل القوانين الوضعية ولوائح الأمم المتحدة".

وطالبت الحكومة العراقية بـ"أخذ دورها في مواجهة مثل هذه التصرفات واستدعاء السفير الهندي وتسليمه مذكرة احتجاج رفضاً لهذه الاساءة وضرورة احترام العقائد والأديان ومحاسبة من قام بهذه الأعمال المنحرفة ليكون درساً لمن يحاول المساس بالرموز الدينية".

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لجنة برلمانية تطالب الحكومة العراقية باستدعاء السفير الهندي

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