رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل وزير الطاقة الإيراني

العالم - ايران

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وقال رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني: " اوعز أمير قطر، باستعداد جميع المسؤولين القطريين لتوقيع المذكرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين والمدرج في وثائق اللجنة الاقتصادية المشتركة الثامنة بين إيران وقطر.

وأضاف: "أصدر أمير قطر الأمر اللازم لبحث سياق مشاركة إيران في الاستضافة الناجحة لكأس العالم بين مسؤولين قطريين وإيرانيين"،

وتابع رئيس وزراء القطري: "السياحة والصحة مجالان من مجالات التعاون في المونديال، وبالطبع تم التأكيد على ضروري تطوير العلاقات التجارية بين البلدين بعد المونديال".

الى ذلك اجتمع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع علي أكبر محرابيان وزير الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وإيران، وسبل تطويرها.

واتفق الوزير القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي ونظيره الإيراني علي أكبر محرابيان، على توقيع اتفاق لدعم القطاعين الخاصين في البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة .

و تم بالدوحة اليوم ابرام مذكرة تفاهم خلال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وقطر ظهر اليوم (الاثنين) من قبل وزير الطاقة الايراني "علي أكبر محرابيان" و "الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني". رئيسا اللجنة الإيرانية والقطرية المشتركة .

وتشمل هذه المذكرة مجالات الترانزيت والنقل والشحن والصناعة والتجارة والطاقة والجمارك والمناطق الحرة والسياحة والتراث الثقافي والزراعة والرياضة وما إلى ذلك.

وأكد وزير الطاقة الايراني "علي أكبر محرابيان" في الاجتماع الرسمي الثامن للجنة المشتركة بين إيران وقطر ، ان نهج الحكومة الحالية في ايران يوم على تطوير العلاقات الدولية ، وقال انه بالنظر إلى العلاقات السابقة ، ينبغي أن يكون هذا الاجتماع منطلقا لفصل جديد في تطوير التعاون بين البلدين .

وفي إشارة إلى الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين إيران وقطر ، قال وزير الطاقة اننا نأمل في أن تقود الاتفاقات المبرمة في هذا الاجتماع الى تحقيق نمو في التعاطي بين الجانبين .

واعتبر العلاقات بين البلدين بأنها قوية وودية وقال: "إن عقد هذا الاجتماع للجنة المشتركة لم يكن بناء للغاية فحسب ، بل سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية انطلاقا من تاكيد قادة البلدين ".

وافاد وزير الطاقة الإيراني أن الاتفاق سيدعم قدرة القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التبادل التجاري بين الدوحة وطهران.

وكان "محرابيان" أكد خلال لقائه برجال أعمال إيرانيين في الدوحة، أمس الأحد، "الدور الفاعل الذي يلعبه رجال الأعمال في زيادة حجم المعاملات بين البلدين".

وشدد الوزير الإيراني على ضرورة تطوير علاقات إيران مع جيرانها، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات السياسية مع قطر، وقال: "هدفنا الأهم هو دعم القطاع الخاص الإيراني في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدوحة".

وأكد أن السوق القطرية تحظى بمكانة وأهمية خاصة لدى رجال الأعمال والتجار الإيرانيين، وقال إن طهران عازمة على مواصلة دعم رجال الأعمال الإيرانيين العاملين في قطر.