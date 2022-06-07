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الحرس الثوري يفند نبأ اغتيال احد كوادره في محافظة قم

الحرس الثوري يفند نبأ اغتيال احد كوادره في محافظة قم
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

فندت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة قم جنوب العاصمة طهران نبأ اغتيال احد كوادر الحرس بالمحافظة.

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لفيلق "الامام علي بن ابي طالب (ع)" في محافظة قم في بيان اصدرته بهذا الصدد: اثر انتشار نبأ مزيف ادعي فيه اغتيال احد كوادر الحرس الثوري في محافظة قم، فاننا اذ نفند هذا النبأ نؤكد بان شريط الفيديو المبثوث في الاجواء الافتراضية متعلق باشتباك مسلح وقع بين كوادر قيادة الامن الداخلي في المحافظة وبين مهربي مخدرات اذ انه وللاسف لقي سائق سيارة عابرة من المكان مصرعه اثر اصابته برصاص المهربين وتوفي بسبب الجراح البالغة التي اصيب بها.

واضاف البيان: اننا اذ نفند الطابع الارهابي للحادث واعتبار الشخص القتيل من كوادر الحرس الثوري، نذكّر الناشطين في مجال الاعلام بضرورة تجنب الانباء الكاذبة المؤدية الى رواج الشائعات وارباك اذهان الراي العام.

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