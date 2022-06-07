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السودان.. محتجون في شرق البلاد يغلقون الطرق المودية إلى ميناء رئيسي

السودان.. محتجون في شرق البلاد يغلقون الطرق المودية إلى ميناء رئيسي
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أغلق عشرات المحتجين في مدينة بورتسودان الساحلية شرق السودان طرقات رئيسية تقود للميناء الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضا على السلام الذي وقعته الحكومة السودانية في جوبا عام 2020.

العالم - السودان

وأثار الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق غضب قبائل "البغا"، التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق البلاد، بحجة أن "من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم"، فيما يناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وقع في جوبا ويطالب بعدم إلغائه.

وقامت قبائل "البجا: في سبتمبر الماضي، بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع إلى أن أوقفت تحركها بعد تنفيذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لانقلاب عسكري في أكتوبر، أطاح بالشركاء المدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد، ولكنها أعطت الحكومة مهلة لحل الأزمة.

وينظم المئات من المحتجين السودانيين منذ الأسبوع الماضي، اعتصاما للمطالبة بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر متهمين إياه بدعم اتفاق السلام.

وقال بيان لتحالف عدد من قبائل "البجا"، إن "الطريق الوطنية مسدودة".

وعلق مجلس السيادة الحاكم في السودان نهاية العام الماضي، الجزء المتعلق بشرق البلاد في اتفاق السلام، إلى حين توافق أهالي القبائل والمناطق هناك.

بدوره، أعلن "تحالف قوى الحرية والتغيير" المعارض في البلاد يوم أمس، رفضه المشاركة في الحوار السياسي.

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