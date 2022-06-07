الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. منصة تنقيب "إسرائيلية" بحقل كاريش وتحرك لبناني لمواجهة التنقيب

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

بالفيديو.. كيف سترد لبنان والمقاومة على الاعتداء الاسرائيلي على حقل كاريش؟

إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد

المعادلة الذهبية.. هي من ستحمي ثروات لبنان من اللص "الإسرائيلي"

العدو يستفز لبنان بحرا

لبنان وحقل كاريش!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. كيف ستتدخل المقاومة في حماية حقل كاريش اللبناني؟

بالفيديو.. العامري يرفض محاولات تمرير قانون الأمن الغذائي

فيديوغرافيك.. منصة تنقيب "إسرائيلية" بحقل كاريش وتحرك لبناني لمواجهة التنقيب

نيويورك ترفع السن القانوني لحيازة الأسلحة

قطر تبلغ نائب الرئيس الهندي استياءها من الإساءة للرسول (ص)

انعقاد المؤتمر 33 .. الجزائر تستلم رئاسة مؤتمر للاتحاد العام العربي للتأمين من تونس